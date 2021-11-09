У компанії Boeing сповістили, що в жовтні вдалося передати замовникам 27 нових літаків. Водночас не добудовано жодного літака моделі Dreamliners.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

На початку 2021 року в компанії вирішили виробляти по 31 літаку Boeing 737 Max на місяць, але до червня вдалося вийти на показник 16, а у вересні – 19. Основна проблема — технічні негаразди, що виникають час від часу та відсутність потрібних деталей через проблеми на ринку.

Загалом постачання 787 Dreamliners було зупинено протягом більшої частини минулого року через технічні несправності та виробничі недоліки.

Однак, з початку року кількість виготовлених та доставлених літаків збільшується щомісяця.

Головні замовники літаків Dreamliner – американські авіакомпанії American Airlines та United Airlines. Обидвом перевізникам нові літаки потрібні, аби збільшити кількість міжнародних рейсів наступного року.

До цього у Boeing повідомили, що скоротили виробництво 787 Dreamliner до двох на місяць (мало бути 5).

14 жовтня стало відомо, що у нових літаках компанії Boeing, 787 Dreamliner, знайшли дефекти. Титанові частини літаків виявилися слабшими, ніж потрібно. Це не перший дефект Dreamliner. У липні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що в деяких літаків цього модельного ряду були проблеми з носовою частиною. Потім стало відомо, що частина фюзеляжу не відповідає необхідним стандартам.

Зараз у компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків слід доправити до кінця 2021 року.