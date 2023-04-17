17 квітня під час пресконференції з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "зацікавлена у якнайшвидшому припиненні конфлікту в Україні".

Про це інформує CNN.

Лавров також подякував бразильським колегам за “чудове розуміння” ситуації в Україні та сказав, що Росія вдячна Бразилії за “бажання зробити свій внесок” у пошук можливих рішень.

Очікується, що міністр закордонних справ Росії також зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва.

Україна неодноразово заявляла, що мир буде досягнутий лише тоді, коли РФ виведи свої війська з української території, а Київ відновить усі кордони 1991 року, включно з Кримом.

Справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир означає безпечну Батьківщину для людей в українському Криму, які є мішенню”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи минулого тижня на Чорноморській конференції з безпеки в Бухаресті.

Зауважимо, 16 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову запропонував зібрати групу країн, не залучених у російсько-українську війну, для “досягнення миру”, заявивши, що раніше обговорював це питання з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялось, що Лула під час візиту до Китаю представив президенту КНР Сі Цзіньпіню свій мирний план щодо припинення російсько-української війни.

Він описав ідею створення так званої групи миру, до якої увійдуть країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни. Нещодавно він також повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що обговорить цю ідею з китайським президентом.

Також варто нагадати, що Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Україна повинна віддати тимчасово окупований Крим Росії, аби припинилась повномасштабна війна РФ проти України.