У Великій Британії знайшли рештки іхтіозавра довжиною 10 метрів та віком близько 180 мільйонів років. Це найбільша знайдена скам'янілість цього "морського дракона".

Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC.

Іхтіозаври, відомі як “морські дракони”, подібні за формою до дельфінів, були завдовжки від 1 до 25 метрів.

Компанія з водопостачання “Anglian Water”, яка володіє територією природного заповідника Ратленд-Вотер, заявила, що зараз шукає фінансування для захисту та демонстрації останків.

Фото: Anglian Water

Крім того, що він є найбільшим, його скам’янілість також є найповнішою у своєму роді. Цей іхтіозаври вважається першим знайденим представником свого виду “Temnodontosaurus trigonodon”.

Його виявив Джо Девіс, керівник групи з охорони природи в Лестерширі та Фонді дикої природи Ратленда, під час звичайного осушення острова в лагуні для відновлення ландшафту.

Знахідка була абсолютно захопливою та справжньою подією в кар’єрі. Приємно вивчати так багато з відкриття і думати, що це дивовижне створіння колись плавало в морях над нами”, — зазначив Девіс.

Фото: Anglian Water

Палеонтолог доктор Дін Ломакс, який вивчив тисячі іхтіозаврів та був керівником групи розкопок, зазначив, що для нього була честь керувати розкопками.

Фото: Anglian Water

Британія — батьківщина іхтіозаврів — їх скам’янілості знаходять тут понад 200 років. Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії”, — ствердив Ломакс.

Наразі знахідка зберігається в Шропширі, а палеонтологи продовжують її дослідження.