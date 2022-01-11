Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC. 

Іхтіозаври, відомі як “морські дракони”, подібні за формою до дельфінів, були завдовжки від 1 до 25 метрів. 

Компанія з водопостачання “Anglian Water”, яка володіє територією природного заповідника Ратленд-Вотер, заявила, що зараз шукає фінансування для захисту та демонстрації останків. 

Фото: Anglian Water

Крім того, що він є найбільшим, його скам’янілість також є найповнішою у своєму роді. Цей іхтіозаври вважається першим знайденим представником свого виду “Temnodontosaurus trigonodon”. 

Його виявив Джо Девіс, керівник групи з охорони природи в Лестерширі та Фонді дикої природи Ратленда, під час звичайного осушення острова в лагуні для відновлення ландшафту. 

Знахідка була абсолютно захопливою та справжньою подією в кар’єрі. Приємно вивчати так багато з відкриття і думати, що це дивовижне створіння колись плавало в морях над нами”, — зазначив Девіс. 

Фото: Anglian Water

Палеонтолог доктор Дін Ломакс, який вивчив тисячі іхтіозаврів та був керівником групи розкопок, зазначив, що для нього була честь керувати розкопками.

Фото: Anglian Water

Британія — батьківщина іхтіозаврів — їх скам’янілості знаходять тут понад 200 років. Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії”, — ствердив Ломакс. 

Наразі знахідка зберігається в Шропширі, а палеонтологи продовжують її дослідження.

 