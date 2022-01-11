Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC.
Іхтіозаври, відомі як “морські дракони”, подібні за формою до дельфінів, були завдовжки від 1 до 25 метрів.
Компанія з водопостачання “Anglian Water”, яка володіє територією природного заповідника Ратленд-Вотер, заявила, що зараз шукає фінансування для захисту та демонстрації останків.
Фото: Anglian Water
Крім того, що він є найбільшим, його скам’янілість також є найповнішою у своєму роді. Цей іхтіозаври вважається першим знайденим представником свого виду “Temnodontosaurus trigonodon”.
Його виявив Джо Девіс, керівник групи з охорони природи в Лестерширі та Фонді дикої природи Ратленда, під час звичайного осушення острова в лагуні для відновлення ландшафту.
Знахідка була абсолютно захопливою та справжньою подією в кар’єрі. Приємно вивчати так багато з відкриття і думати, що це дивовижне створіння колись плавало в морях над нами”, — зазначив Девіс.
Фото: Anglian Water
Палеонтолог доктор Дін Ломакс, який вивчив тисячі іхтіозаврів та був керівником групи розкопок, зазначив, що для нього була честь керувати розкопками.
Фото: Anglian Water
Британія — батьківщина іхтіозаврів — їх скам’янілості знаходять тут понад 200 років. Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії”, — ствердив Ломакс.
Наразі знахідка зберігається в Шропширі, а палеонтологи продовжують її дослідження.
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