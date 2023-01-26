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У Чорному морі росіяни досі утримують чотири носії «Калібрів»

Станом на 26 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет.

Четвер, 26 січня 2023, 23:56
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Водночас у Середземному морі перебуває десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

Джерело: ВМС ЗСУ

Зауважимо, 26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

За його словами, Росія запустила ракети повітряного та морського базування, серед яких Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр” і Х-59. Росіяни запускали їх з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Своєю чергою, Сили і засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили із них 47 крилатих ракет. Крім того, 20 з них скерували по Києву. Також три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!”, – написав головнокомандувач.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські сили все ще мають залишки своїх – довоєнних і після вторгнення – виробничих запасів:

  • 92 ракети “Іскандер” 9М723 (11%),
  • 52 ракети “Іскандер” 9М728/9М729 (44%),
  • 118 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (16%),
  • 162 ракети Х-22/32 (44%),
  • 53 ракети Х-47М2 “Кінжал” (84%),
  • 59 ракет морського базування “Калібр” (9%).

Резніков повідомив, що Росії вдалося виробити з моменту вторгнення в лютому 2022 року:

  • 290 ракет Х-101 і Х-555/55СМ (65% довоєнного запасу),
  • 150 ракет “Калібр” (30% довоєнного запасу),
  • 36 ракет “Іскандер” 9М723 (5% довоєнного запасу),
  • 20 ракет 9М728/9М729 “Іскандер” (20% довоєнного запасу)
  • 20 ракет Х-47М2 “Кінжал” (47% довоєнного запасу).

Російська промисловість виявилася неготовою до тривалих бойових дій. Країни, як правило, збільшують виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводять свою військову промисловість на воєнний стан після початку війни. Росія не зробила ні того, ні іншого.

На думку аналітиків, нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення російськими військами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Та попри це, вже найближчим часом російські війська можуть продовжити масштабну кампанію проти української інфраструктури, несучи смертельну загрозу життю мирних українських громадян.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.

Теги: Азовське море, ВМС ЗСУ, ворожі кораблі, носії калібрів, Середземне море, Чорне море

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