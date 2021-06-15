Про це повідомляє канал ABC.
За даними поліції, стрілянина сталася в районі Енглвуд. Слідчі з’ясували, що в одному з будинків 6200-го кварталі Південного Моргану сталася сварка, яка переросла у стрілянину з використанням вогнепальної зброї.
Двоє людей отримали кульове поранення в потилицю, ще двоє перебувають у критичному стані. Їх госпіталізували. Крім того, в місцеву лікарню доставили дитину. За нею спостерігають медики. Четверо людей загинули.
Район, де сталася стрілянина, перекрили. Проводяться слідчі дії.
Це вже друга масштабна стрілянина у Чикаго за останні чотири дні. Кількома днями раніше в результаті перестрілки вбили 29-річну матір трьох дітей, а також поранили дев’ятьох осіб.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня о 1:20 невідомий чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі Остіна (штат Техас). Чоловік поранив 13 осіб, двоє з яких – у критичному стані. 11 поранених доставили до однієї з місцевих лікарень, ще 2 – до інших медичних закладів.
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- На фоні подібних інцидентів в адміністрації президента США Джо Байдена запропонувати вилучити у американців неліцензійну зброю.