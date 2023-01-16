14 січня російські терористи завдали удару по житловому будинку у Дніпрі, знищивши весь під'їзд. На Перемоги, 118 жила родина юного спортсмена з кікбоксингу Wako, 9-річного Тимура Шевчука, після ракетної атаки батьки дітей не вижили.

Про це повідомила пресслужба Спортивного Комітету України.

Тимур з 14-річною сестрою Кароліною залишилися живими, оскільки в мить прильоту вони гралися на сусідньому майданчику. У той час, як їхні батьки — Ірина та Максим — мали вийти до них і всі разом поїхати на День народження друзів.

В перший день трагедії знайшли батька родини, а через добу і мати. Маленькі Тимур та Кароліна стали сиротами, нині вони в лікарні. Вчора дітям повідомили, що батьків більше немає.

Поруч з дітьми весь цей час знаходять бабуся з дідусем.

У пресслужбі зауважили, що родина Шевчуків переїхала до Дніпра з Нікополя лише в липні 2022 року, рятуючись від обстрілів.

14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, які причетні до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України — це і доля Європи”.