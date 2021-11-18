З наступного тижня у країні невакциновані не зможуть відвідувати громадські місця та заклади.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

У зверненні до громадян він зазначив, що невакцинованим заборонять відвідувати кінотеатри, музеї та спортивні зали. Нові заборони набудуть чинності з 22 листопада.

За новими обмеженнями невакциновані більше не зможуть відвідувати закриті громадські приміщення навіть при наявності негативного тесту на коронавірус.

Наразі людям без щеплення заборонено відвідувати тільки ресторани, кафе, бари та нічні клуби.

За словами Міцотакіса, план грецького кабміну полягає в тому, “щоб Різдво в цьому році було краще, ніж у минулому”.

При цьому він наголосив, що нещепленим парафіянам церков дозволено відвідувати служби при наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Крім того, уряд країни прийняв рішення скоротити термін дії сертифіката для вакцинованих осіб старше 60 років до семи місяців. Після закінчення цього терміну у них буде місяць, щоб зробити бустерне щеплення.