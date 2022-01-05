У Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.

Про це голова Ради колективної безпеки ОКДБ, премʼєр-міністр Республіки Вірменії Нікол Пашинян написав у Facebook.

Відповідне рішення ухвалили після консультацій в ОДКБ.

“У звʼязку зі зверненням Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити миротворчі сили ОДКБ в Казахстані на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації у країні”, – заявив Нікол Пашинян.

При цьому, у російських телеграм-каналах вже зазначають про готовність підрозділу армії РФ, що дислокується в Оренбурзькій області, вилетіти до Казахстану літаками Іл-76.

Довідка. ОКДБ – військовий блок, створений Росією у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.

Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи з публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.