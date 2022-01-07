Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву в якій наполягає на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість Казахстану для прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Токаєва в Twitter.

They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Президент зазначив, що 2 січня 2022 року він доручив уряду оперативно відреагувати на занепокоєння протестувальників у Західному Казахстані та запровадити комплекс заходів щодо регулювання ціни на скраплений газ. Пізніше Токаєв звільнив уряд та увів загальнонаціональну комендантську годину.

Попри всі ці зусилля, протести призвели до подальшої ескалації насильства по всій країні, спровокувавши заворушення та напади на урядові будівлі, адміністративні приміщення та військові бази, захоплення аеропорту Алмати, місцевих та іноземних літаків”, — ствердив президент Казахстану.

Також він зауважив, що збройна агресія підготовлена та скоординована “зловмисниками та терористичними групами, які навчаються за межами країни”.

Я наказав розпочати контртерористичну операцію для усунення загрози національній безпеці та захисту життя та майна громадян Казахстану. Наразі в нашій країні триває антитерористична операція. Поліція проводить масштабну та злагоджену роботу. Національна гвардія та збройні сили відновити правопорядок відповідно до Конституції”, — наголосив Токаєв.

За його дорученням правоохоронними органами створено слідчо-оперативну групу, метою якої є виявлення першопричин ситуації, яка призвела до збройного акту агресії, та притягнення до відповідальності осіб, які порушили закон.

Миротворчі війська у складі багатонаціональних сил держав-членів ОДКБ були розгорнуті й залишаться на короткий термін до стабілізації ситуації в Казахстані”, — додав президент Казахстану.

Згідно з його повідомленням у Twitter Казахстан і надалі забезпечуватиме безпеку і захист іноземних дипломатичних представництв, а також персоналу та майна іноземних компаній та інвесторів.

Токаєв запевнив, що “бандити” та “терористи” організовані та керовані “спеццентром”, а деякі з них навіть не говорили казахською мовою.

На Алмати було щонайменше шість хвиль терактів терористів, загальна їхня кількість 20 тисяч. Вони били та вбивали міліціонерів та молодих солдатів, спалювали адміністративні будівлі, грабували приватні приміщення та магазини, вбивали світських громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою базову думку: ніяких переговорів з терористами, ми повинні їх вбити”, — наполягає президент Казахстану.

Проте також додав, що основною стратегією Казахстану залишиться політика “відкритих дверей для прямих іноземних інвестицій”.