Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Токаєва в Twitter.
They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022
Президент зазначив, що 2 січня 2022 року він доручив уряду оперативно відреагувати на занепокоєння протестувальників у Західному Казахстані та запровадити комплекс заходів щодо регулювання ціни на скраплений газ. Пізніше Токаєв звільнив уряд та увів загальнонаціональну комендантську годину.
Попри всі ці зусилля, протести призвели до подальшої ескалації насильства по всій країні, спровокувавши заворушення та напади на урядові будівлі, адміністративні приміщення та військові бази, захоплення аеропорту Алмати, місцевих та іноземних літаків”, — ствердив президент Казахстану.
Також він зауважив, що збройна агресія підготовлена та скоординована “зловмисниками та терористичними групами, які навчаються за межами країни”.
Я наказав розпочати контртерористичну операцію для усунення загрози національній безпеці та захисту життя та майна громадян Казахстану. Наразі в нашій країні триває антитерористична операція. Поліція проводить масштабну та злагоджену роботу. Національна гвардія та збройні сили відновити правопорядок відповідно до Конституції”, — наголосив Токаєв.
За його дорученням правоохоронними органами створено слідчо-оперативну групу, метою якої є виявлення першопричин ситуації, яка призвела до збройного акту агресії, та притягнення до відповідальності осіб, які порушили закон.
Миротворчі війська у складі багатонаціональних сил держав-членів ОДКБ були розгорнуті й залишаться на короткий термін до стабілізації ситуації в Казахстані”, — додав президент Казахстану.
Згідно з його повідомленням у Twitter Казахстан і надалі забезпечуватиме безпеку і захист іноземних дипломатичних представництв, а також персоналу та майна іноземних компаній та інвесторів.
Токаєв запевнив, що “бандити” та “терористи” організовані та керовані “спеццентром”, а деякі з них навіть не говорили казахською мовою.
На Алмати було щонайменше шість хвиль терактів терористів, загальна їхня кількість 20 тисяч. Вони били та вбивали міліціонерів та молодих солдатів, спалювали адміністративні будівлі, грабували приватні приміщення та магазини, вбивали світських громадян, ґвалтували молодих жінок. На мою базову думку: ніяких переговорів з терористами, ми повинні їх вбити”, — наполягає президент Казахстану.
Проте також додав, що основною стратегією Казахстану залишиться політика “відкритих дверей для прямих іноземних інвестицій”.
- Зазначимо, що у Казахстані “здебільшого” відновили конституційний правопорядок. Водночас армії дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках.
- В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Співробітникам головного аеропорту Казахстану довелося тікати після того, як антиурядові демонстранти увійшли в термінал. За словами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу “Хабар 24”, який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут