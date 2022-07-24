Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц відмежувався від заклику однопартійця, прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера зберегти постачання енергоносіїв із РФ та "заморозити" війну в Україні.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на інтерв’ю голови ХДС німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF.

Як зазначив Мерц у неділю, 24 липня, думка Кречмера не показує позицію ХДС. За його словами, розколу в партії щодо ставлення до РФ не існує.

“Газ може бути дорогим, але свобода безцінна”, – повторив політик слова прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

Він дав зрозуміти, що партія, яку він очолює, не поступиться демократичними цінностями заради енергоносіїв.

Водночас торкаючись питання про перспективи використання в Німеччині атомної енергії, Фрідріх Мерц висловив думку, що термін служби трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, буде продовжено.

У вівторок прем’єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер прокоментував війну в Україні та закликав федеральний уряд змінити політику. Він закликав виступити посередником у війні між РФ та Україною для того, щоб “ця війна була заморожена”, оскільки, за його словами, російська сировина, як і раніше, необхідна.

Раніше, 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.