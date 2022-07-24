Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на інтерв’ю голови ХДС німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF.
Як зазначив Мерц у неділю, 24 липня, думка Кречмера не показує позицію ХДС. За його словами, розколу в партії щодо ставлення до РФ не існує.
“Газ може бути дорогим, але свобода безцінна”, – повторив політик слова прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.
Він дав зрозуміти, що партія, яку він очолює, не поступиться демократичними цінностями заради енергоносіїв.
Водночас торкаючись питання про перспективи використання в Німеччині атомної енергії, Фрідріх Мерц висловив думку, що термін служби трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, буде продовжено.
У вівторок прем’єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер прокоментував війну в Україні та закликав федеральний уряд змінити політику. Він закликав виступити посередником у війні між РФ та Україною для того, щоб “ця війна була заморожена”, оскільки, за його словами, російська сировина, як і раніше, необхідна.
Раніше, 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.
- Нагадаємо, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц скоротив військову підтримку Німеччини для України, попри протилежні обіцянки. Про це йдеться у списку поставленої до Києва зброї, який сам федеральний уряд опублікував 21 червня.
- Високопосадовець з американського міністерства оборони заявив, що українські військові успішно використовують високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, які США передали Україні для боротьби з російським агресором.