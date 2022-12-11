11 грудня сербські протестувальники на півночі Косова другий день блокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією після арешту колишнього сербського поліцейського на тлі зростання напруженості між владою та сербською меншиною Косова.

Про це інформує Reuters.

Останніми тижнями серби в північному Косово, осередку сербського націоналізму, відповіли жорстоким опором на дії Приштини, які вони вважають антисербськими.

Місія Європейського Союзу EULEX, якій доручено патрулювати північне Косово, повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, попередив, що блок не терпітиме насильства проти членів своєї місії.

“ЄС не потерпить нападів на EULEX або використання насильницьких злочинних дій на півночі. Барикади повинні бути негайно зняті групами косовських сербів. Спокій має бути відновлений”, – написав він у Twitter.

Вже другий день вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекрили кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи закрили для руху.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попросив місію НАТО KFOR зняти барикади.

Пізно ввечері в суботу косовська поліція повідомила, що потрапила під вогонь у різних місцях поблизу озера на кордоні з Сербією. Сили заявили, що їм довелося відповісти вогнем у порядку самооборони. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Поліція в Приштині повідомила, що колишній поліцейський Деян Пантіч був заарештований за ймовірний напад на державні установи, розбиття вікон офісів виборчої комісії, а також на офіцерів поліції та посадовців у вівторок.

Сербські мери муніципалітетів на півночі Косова, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення уряду замінити номерні знаки, видані Белградом, на номерні знаки, видані Приштиною.

Варто зауважити, що у серпні переговори між Сербією та Косово за посередництва Європейського Союзу у Брюсселі завершилися без результатів. Після закінчення зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем’єр-міністром Республіки Косово Альбіном Курті, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що “на жаль, сторонам не вдалось досягти угоди”.

Конфлікт між Сербією та Косово вкотре загострився наприкінці липня, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи, які мають отримувати при в’їзді в регіон громадяни Сербії, а також перереєструвати автомобілі та замінити номерні автомобільні знаки, видані в сербам, що проживають на півночі Косова. На знак протесту косовські серби звели барикади.

31 липня у Мітровиці на півночі Косово було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косово звучали постріли та сирени.

Пізніше влада в Приштині відклала введення нових правил до 1 вересня.

Водночас 21 листопада Європейський Союз попередив про “ескалацію та насильство” після того, як Косово та Сербія не змогли дійти згоди під час екстрених переговорів щодо вирішення їхньої давньої суперечки з приводу автомобільних номерних знаків, які використовуються етнічними сербами в Косово.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, зокрема Німеччина, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає.

Косово оголосило незалежність від Сербії у 2008 році, через дев’ять років після 78-денної кампанії бомбардувань НАТО, яка витіснила сербські війська з колишньої провінції. Сербія, а також її ключові союзники, РФ та Китай, досі відмовляються визнати незалежність Косова та наполягають на захисті своїх етнічних сербів, які складають близько 5 відсотків населення Косова (загальна кількість населення налічує 1,8 мільйона осіб).

Трохи менше половини сербського населення Косова проживає в чотирьох північних муніципалітетах, що межують із Сербією, і багато хто не бажає визнавати владу в столиці Косово, Приштині, воліючи жити так, ніби вони все ще є частиною Сербії.

Позицію Сербії поділяють РФ, більшість пострадянських держав, а також п’ять країн ЄС, Китай та Індія.

Сербія також прагне вступу до ЄС і у зв’язку з цим зобов’язалася нормалізувати відносини з Косово. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує РФ.

Довідка. Косово — частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН.

Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН. 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі. 2016 року підписано Угоду про асоціацію між Косовом та Європейським Союзом. Держава є потенційним кандидатом на вступ у ЄС.

Косово межує з Північною Македонією на півдні, Сербією на сході та півночі, Албанією на південному заході та Чорногорією на північному заході.

Албанська більшість (92 %), що проживає в Косові, яка й вимагала незалежності, контролює всю територію краю, за винятком декількох громад, більшість в яких становлять серби.