2 липня роботи по розбиранню завалів у торговельному центрі "Амстор", що зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу - завершено.

Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинуло 21 особа та ще 66 постраждало, з них 26 госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Загалом до аварійно-рятувальних робіт долучилося понад 1 тисяча 60 осіб та майже 140 одиниць техніки. З них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині та влучили у ТЦ “Амстор”.

Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту. Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Калузькій області РФ. Вони прилетіли у Курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.

Також за словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.