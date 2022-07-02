Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинуло 21 особа та ще 66 постраждало, з них 26 госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.
Загалом до аварійно-рятувальних робіт долучилося понад 1 тисяча 60 осіб та майже 140 одиниць техніки. З них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині та влучили у ТЦ “Амстор”.
Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту. Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Калузькій області РФ. Вони прилетіли у Курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.
Також за словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.
- Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Після трагедії, що сталася в торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці внаслідок влучення російської ракети, люди щодня приносять квіти та іграшки на місце воєнного злочину та плачуть.
- Родинам людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по ТЦ “Амстор” у Кременчуці, виплатять грошову компенсацію розміром у 100 000 гривень.