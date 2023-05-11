Про це інформує CNN.

Виступаючи на Петербурзькому юридичному форумі, Бастрикін заявив, що “слідчий комітет дуже швидко порушив кримінальну справу проти голови і трьох суддів, які активно впливали на ухвалення рішення”. І додав, що “найближчим часом їх буде оголошено в розшук”.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які російські посадовці, яким висунуто звинувачення, мають бути або передані Москвою, або заарештовані за межами Росії. Виданий Міжнародним кримінальним судом Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.

У Кремлі поскаржилися на дії МКС, назвавши їх “обурливими та неприйнятними”.