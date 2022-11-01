1 листопада в РФ заявили, що розглядають, які "подальші кроки" вжити у зв’язку зі своїм звинуваченням у тому, що Велика Британія несе відповідальність за атаку на підводні газопроводи Nord Stream.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони РФ заявило 29 жовтня, що британський військово-морський персонал підірвав газопровід Nord Stream у вересні. Це твердження Лондон назвав неправдивим і покликаним відвернути увагу від російських військових невдач в Україні.

“Є докази того, що Велика Британія причетна до диверсії… терористичного акту проти життєво важливої ​​енергетичної інфраструктури”, – заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що такі дії “не можна залишати осторонь”. За його словами, РФ “буде думати про подальші кроки, але так залишати однозначно не можна”.

Водночас Кремль не надав жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

У Кремлі також заявили, що рішення щодо ремонту трубопроводів не ухвалено. Пєсков пояснив, що РФ чекає на експертну оцінку збитків і що жодних рішень щодо майбутнього Nord Stream 1 або Nord Stream 2 ще не прийнято.

Минулого тижня Швеція наказала провести додаткові розслідування збитків. Влада Швеції та Данії дійшли висновку, що витік газу був спричинений вибухами, проте поки не оголосили щодо власних підозр.

Тоді як німецькі слідчі, які окремо проводили розслідування, дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік – 2” відбулися через диверсію з боку РФ. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції. є

У Німеччині порушили кримінальну справу за фактом терактів з підозрою диверсії.