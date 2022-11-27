У Києві майже повністю відновлено подачу води, тепла та зв’язок — КМВА

У Києві станом на ранок практично відновили електропостачання, воду, тепло та зв'язок. На завершальній стадії тривають ремонтні роботи в системі електромереж.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Влада звітувала, що вранці більшість мешканців столиці не лише з електроживленням, але й без аварійних чи стабілізаційних відключень.

“Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії”, — зазначено у повідомленні.

У штатному режимі працюють водопостачання, теплопостачання, зв’язок. Існує можливість лише локальних аварійних ситуацій.

Вчора повідомляли, що тривалість відсутності світла для абонентів складатиме не більше п’яти годин. Вже сьогодні столиця може перейти до планових графіків відключень.

У ДТЕК писали, що якщо у будинку протягом періоду після ракетної атаки РФ з 23 листопада і до 26 листопада не з’явилось електропостачання, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин — необхідно повідомляти ДТЕК Київські електромережі. Залишити повідомлення можна через онлайн канали: чат-бот у Telegram, Viber або на сторінку Facebook.