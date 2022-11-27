У Києві майже повністю відновлено подачу води, тепла та зв’язок — КМВА

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Влада звітувала, що вранці більшість мешканців столиці не лише з електроживленням, але й без аварійних чи стабілізаційних відключень.
“Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії”, — зазначено у повідомленні.
У штатному режимі працюють водопостачання, теплопостачання, зв’язок. Існує можливість лише локальних аварійних ситуацій.
Вчора повідомляли, що тривалість відсутності світла для абонентів складатиме не більше п’яти годин. Вже сьогодні столиця може перейти до планових графіків відключень.
У ДТЕК писали, що якщо у будинку протягом періоду після ракетної атаки РФ з 23 листопада і до 26 листопада не з’явилось електропостачання, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин — необхідно повідомляти ДТЕК Київські електромережі. Залишити повідомлення можна через онлайн канали: чат-бот у Telegram, Viber або на сторінку Facebook.
- Критична енергетична система Києва зруйнована, тому 25 % жителів Києва станом на 26 листопада залишалися без електроенергії, проте вже найближчими днями столиця мала повернутися до планових відключень замість аварійних.
- Станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни.
- Російські військові завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки сталися серйозні руйнування.
- У ніч з 27 листопада росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру у Запоріжжі – цього разу під удар потрапило агропідприємство.