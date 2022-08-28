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Роман Барвінок-Скрипаль мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і перебував на фронті ще з 2016 року.
“Став професійним кулеметником, працював з “дашкою” і “утьосом”. По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі і непогано співав”, – написала посестра Романа офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.
У Києві відбулось прощання з воїном Романом Барвінком-Скрипалем // 16 фото
У березні цього року військовослужбовець дістав поранення, але все одно прикривав відхід побратимів, а потім, коли всі вже вийшли, кілька кілометрів сам діставався медиків. За це воїна нагородили орденом “За мужність”.
Роман став на захист Батьківщини під час повномасштабного вторгнення РФ разом зі своїм батьком. Трохи більше ніж два місяці тому його батько також загинув у бою з російськими окупантами.
У Києві відбулось прощання з воїном Романом Барвінком-Скрипалем // 16 фото
Роман Барвінок-Скрипаль народився 12 травня 1993 року. Він розповідав, що хрестили його в Диканьці, в тій церкві, яку Гоголь описував в повісті «Ніч напередодні Різдва».
Займатися музикою почав з чотирьох років, скрипкою — з п’яти.
Вже після 16 років вступив в УНА-УНСО.
Про талановитого скрипаля було відзняти чимало сюжетів, зокрема раніше “Радіо Свобода” поспілкувалося з Романом Барвінком-Скрипалем у 2020 році, коли він брав участь у бойових діях на сході.
У військовослужбовця залишилися дружина та малолітня дитина.
- 28 липня у боях за Україну загинув український поет, ветеран АТО, письменник та автор пісні “Мольфар” Гліб Бабіч. 5 серпня відбулося прощання з полеглим захисником.
- Під Бахмутом загинув Павло Аронович Шверк. Стрілець був молодшим братом народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Григорія Шверка.
- У бою проти російських окупантів загинув льотчик вищого класу Повітряних сил ЗСУ, випускник фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради Антон Листопад. За кілька днів до загибелі пілота нагородили орденом “За мужність” III ступеня.
- 26 липня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Олександр Кукурба, який у квітні отримав звання Героя України.
- Також нещодавно у Військовій академії Одеси відбулася церемонія прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим та іншими офіцерами, які загинули на Миколаївщині під час звільнення південних рубежів України від російських окупантів.