28 серпня у Михайлівському соборі Києва відбулась церемонія прощання з українським воїном та музикантом 29-річним Романом Барвінком-Скрипалем. 20 серпня військовий загинув у бою з росіянами.

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Роман Барвінок-Скрипаль мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і перебував на фронті ще з 2016 року.

“Став професійним кулеметником, працював з “дашкою” і “утьосом”. По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі і непогано співав”, – написала посестра Романа офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.



















У Києві відбулось прощання з воїном Романом Барвінком-Скрипалем // 16 фото

У березні цього року військовослужбовець дістав поранення, але все одно прикривав відхід побратимів, а потім, коли всі вже вийшли, кілька кілометрів сам діставався медиків. За це воїна нагородили орденом “За мужність”.

Роман став на захист Батьківщини під час повномасштабного вторгнення РФ разом зі своїм батьком. Трохи більше ніж два місяці тому його батько також загинув у бою з російськими окупантами.











У Києві відбулось прощання з воїном Романом Барвінком-Скрипалем // 16 фото

Роман Барвінок-Скрипаль народився 12 травня 1993 року. Він розповідав, що хрестили його в Диканьці, в тій церкві, яку Гоголь описував в повісті «Ніч напередодні Різдва».

Займатися музикою почав з чотирьох років, скрипкою — з п’яти.

Вже після 16 років вступив в УНА-УНСО.

Про талановитого скрипаля було відзняти чимало сюжетів, зокрема раніше “Радіо Свобода” поспілкувалося з Романом Барвінком-Скрипалем у 2020 році, коли він брав участь у бойових діях на сході.

У військовослужбовця залишилися дружина та малолітня дитина.