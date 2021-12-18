18 грудня в Києві на Софійській площі засяяла головна ялинка країни. На 31-метрове новорічне дерево прийшли подивитися кілька тисяч осіб.

Про це повідомляють #Букви.

Цього року тема святкової локації присвячена народженню Ісуса Христа Різдвяної диво-ночі. Різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки встановили фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Ялинку прикрашають понад 20 тисяч іграшок – червоного та золотого кольорів, а над нею гірлянди з кулями у вигляді великого купола. Головна новорічна ялинка є штучною та сягає 31 метра. Також цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Ще й надто до 16 січня на Софійській площі та на Володимирському проїзді працюватиме ярмаркове містечко.

Поруч із пам’ятником Богдану Хмельницькому з’явилася ковзанка у вигляді тунелю для любителів спортивних розваг. Тут розташована зона для відпочинку. На площі відвідувачів зустрічатимуть святкові комети, які імітують різдвяні зірки. Біля ялинки встановлять дитячі атракціони та фотозони.

Нагадаємо, що 19 грудня, у Києві на Подолі відкриють святкову локацію з першою прогулянковою ковзанкою в Україні.

У центрі локації міститься лаунж-зона та музична сцена, на якій гратиме оркестр. В інших частинах розважального парку будуть шестиметрові гірки з оглядовими майданчиками та різдвяні ярмарки.

Довжина ковзанки понад 200 метрів, а святкову локацію освітлюватимуть 20 000 ліхтарів.