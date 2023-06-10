У Київському міському Будинку природи збирають речі для мешканців Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС.

Джерело: #Букви.

Команда Будинку природи зазначила, що зараз в пріоритеті збір таких речей: одяг, взуття, рушники, постільна білизна. Все це для постраждалих від терористичного акту на Каховській ГЕС. Збір активно триває, українці постійно приносять необхідні речі, аби допомогти мешканцям Херсонщини.

“Нагадуємо, що у Будинку природи стартував збір необхідних речей, які пізніше передамо у благодійні фонди, волонтерські організації та адресно українцям, які цього потребують. Тим самим покажемо, як корисно використовувати повторно. Приносьте до нас одяг та взуття, які невдовзі знайдуть нового власника, або власницю”, – йдеться у повідомленні Київського міського Будинку природи.

Нещодавно там стартував проєкт для збору одягу та взуття, аби знайти їм нового власника. Речі передають у благодійні фонди, волонтерські організації та українцям, які цього потребують.

За словами організаторів, таке використання речей допоможе заощадити природні ресурси та зберегти навколишнє середовище шляхом повторного використання.

“У період війни місія вторинного використання набула нового сенсу – допомоги. Зараз в пріоритеті збір речей для постраждалих від терористичного акту на Каховській ГЕС”, – резюмувала команда Будинку природи.

Кожен охочий може принести речі за адресою вул. Рогнідинська, 3. Проте організатори просять перед візитом зателефонувати за номером 096-111-94-61.

Зазначимо, що українцям також планують допомагати й західні країни. Відтак, низка країн оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, уряд Бельгії надасть Україні аварійні генератори для ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Такої домовленості досягли міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР – OECD).

Тіна Ван дер Стратен висловила підтримку Україні та співчуття українському народові з приводу трагедії, яка сталася внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також міністерка зазначила, що найближчим часом бельгійський уряд ухвалить рішення про перерозподіл коштів для надання допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС та спричиненою ним повінню.