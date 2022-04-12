Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про складну ситуація в оточеному Маріуполі та заявив про десятки тисяч загиблих у місті.

Про це Павло Кириленко повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

“Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз говоримо від 20 до 22 тисяч загиблих”, – зазначив Кириленко.

Наразі незалежних оцінок втрат через невпинні російські бомбардування міста немає. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі загинули “десятки тисяч”.

Голова ОДА також зауважив щодо ймовірної хімічної атаки в Маріуполі, деталі якої ще повністю не підтверджені.

“Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, відчули нездужання. Ми чули, що постраждали троє людей, доставлені до лікарні, їм надано медичну допомогу, на цю мить їх життю нічого не загрожує”, – наголосив Кириленко.

За словами військового губернатора області, повідомлення з місця події були попередніми, тож він не може “на 100% підтвердити або прокоментувати їх”.

Donetsk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko spoke this morning about unverified reports of a chemical attack in Mariupol. pic.twitter.com/9WexGskZAT — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 12, 2022

Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю.

Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.

Лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів, що хімічна атака була здійснена на завод “Азовсталь”, унаслідок чого постраждало троє українських захисників.

Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.