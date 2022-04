Про це Павло Кириленко повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Наразі незалежних оцінок втрат через невпинні російські бомбардування міста немає. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі загинули “десятки тисяч”.

Голова ОДА також зауважив щодо ймовірної хімічної атаки в Маріуполі, деталі якої ще повністю не підтверджені.

“Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, відчули нездужання. Ми чули, що постраждали троє людей, доставлені до лікарні, їм надано медичну допомогу, на цю мить їх життю нічого не загрожує”, – наголосив Кириленко.

За словами військового губернатора області, повідомлення з місця події були попередніми, тож він не може “на 100% підтвердити або прокоментувати їх”.

Donetsk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko spoke this morning about unverified reports of a chemical attack in Mariupol. pic.twitter.com/9WexGskZAT

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 12, 2022