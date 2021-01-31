Українці зможуть купувати вакцини проти коронавірусу COVID-19 в аптеках не раніше другого півріччя 2021 року.

Про це розповів в інтерв’ю “BBC News Україна” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Так, відповідаючи на запитання, коли українці зможуть купити вакцини в аптеках або зробити щеплення в приватних лікарнях, Ляшко повідомив:

“Я думаю, що це буде можливим не раніше другого півріччя 2021 року”.

Він також висловив переконання, що масова вакцинація розпочнеться в Україні вже через чотири місяці.

“Давайте зафіксуємо – 25 травня ви приходите до нас, і ми дивимося, має Україна доступ до масової вакцинації, чи не має”, – заявив Ляшко.

Головний санлікар також поінформував, що в Україні будуть вакцинувати і людей, які вже перехворіли на коронавірус.

“Так, будуть. Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні. Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде”, – наголосив Ляшко.

“За умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, ми можемо рекомендувати йому перенести перше щеплення на 3-6 місяців. Бо поки що ця людина захищена. Але тільки за умов обмеженої кількості вакцин”, – додав він.

Варто зазначити, що раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що на комерційному ринку України легальна вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з’явитися до літа.