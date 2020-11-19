У четвер, 19 листопада, в Музеї Революції Гідності в Києві проводиться обшук.

Про це поінформували в пресслужбі музею.

“У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому… деталі згодом”, – йдеться в повідомленні.

Згодом в пресслужбі уточнили, що зараз слідчі Служби безпеки “за закритими дверима вилучають документи в бухгалтерії”, і не пускають “ні працівників, ні ЗМІ в кабінет”.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло уточнив, що обшуки проводилися також у нього вдома.

“Думав відкривати міжнародний науковий форум “Революція Гідності: на шляху до історії”. Але о 7:00 ранку увірвалися до квартири з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само вранці ці ж хлопці заблокували роботу ще двох приміщень Національного музею Революції Гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документація з фінансово-господарської діяльності”, – написав Пошивайло.

“На заувагу слідчим – у нас же не 1930-ті роки, ухмилочка – 30-ті, 30-ті…”, – додав він.

У пресслужбі СБУ порадили #Буквам звертатися в Національну поліцію з приводу причин обшуку.

У поліції Києва #Буквам повідомили, що обшуки проводяться “за рішенням суду” і уточнили, що деталі пресслужба опублікує найближчим часом.

Обшук в музеї проводять слідчі Національної поліції в Києві, оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, а процесуальне керівництво – прокуратура Києва.

Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі виданню LB.ua повідомив, що обшуки пов’язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності музею (зокрема, з проектуванням Меморіального комплексу).

“Протягом двох місяців у нас проходив державний аудит, частину висновків якого ми оскаржуємо у суді, а частину вже оскаржили. Санкцію на цей обшук дав Голосіївський суд, пославшись на те, що нібито музей відмовився надавати матеріали стосовно будівництва, хоча жодного запиту на це не було в жодній формі. Дивно, що саме в такий силовий спосіб, саме в тиждень перед річницею початку Революції Гідності силові структури намагаються цю документацію дістати. Це дуже дивно виглядає – особливо після нашої заяви стосовно використання терміну “державний переворот” відносно Революції Гідності. Ми є єдиним державним закладом, який відповідає цільово за цей день і за частину державних заходів, які проводяться з нагоди цієї річниці”, – зазначив він.

Так, 17 листопада Музей Революції Гідності оприлюднив заклик до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади, ЗМІ. У ньому йшлося про те, що цього року в медіа почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення “державний переворот” для позначення подій Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

У музеї наголошували, що таке словосполучення є неприпустимим щодо подій Майдану.

ОНОВЛЕНО 13:19:

Служба безпеки України оприлюднила інформацію з приводу причин обшуків у Музеї Революції Гідності.

Так, слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу “у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта” (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – “Зловживання владою або службовим становищем”).

“Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перерахований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах”, – сказано в повідомленні.