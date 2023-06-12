12 червня у Німеччині розпочалися навчання повітряних сил НАТО, які вважаються найбільшими в історії Альянсу.

Джерело: AP

Навчання Air Defender 2023, які триватимуть до 23 червня, мають на меті продемонструвати можливості Альянсу на тлі високої напруженості з Росією.

Близько 10 000 учасників і 250 літаків з 25 країн відповідатимуть на симуляцію атаки на члена НАТО. Лише Сполучені Штати направили 2000 військовослужбовців Повітряної національної гвардії США та близько 100 літаків.

Навчання є сигналом — сигналом перш за все для нас, сигналом для країн НАТО, а також для нашого населення, що ми в змозі реагувати дуже швидко… що ми зможемо захистити Альянс у разі атаки”, — наголосив командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц.

Ґерхарц додав, що запропонував навчання у 2018 році, мотивуючи це тим, що анексія Криму Росією показала необхідність мати можливість захистити країни НАТО.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року змусило Альянс серйозно підготуватися до можливості нападу на свою територію. У навчаннях також беруть участь Швеція, яка сподівається приєднатися до НАТО, та Японія.

Зауважимо, 3 червня в Естонії розпочалися найбільші цього року військово-морські навчання НАТО в Балтійському морі Baltops 23. У навчаннях беруть участь 19 країн НАТО та Швеція, задіяні 50 кораблів, 45 літаків та понад шість тисяч військових. Найбільшим кораблем-учасником є USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флоту США.