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У Німеччині виготовлятимуть самохідні артилерійські установки для ЗСУ

Німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann вироблятиме самохідні артилерійські установки RCH-155 для українських армійців. Виробництво вже стартувало.

Неділя, 1 січня 2023, 22:38
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Про це радник компанії Ніколас Драммонд заявив у Twitter.

Він зауважив, що “іноді поєднання двох перевірених рішень у новій концепції може стати революційним”, без значного ризику.

Розпочато виробництво Boxer RCH155 для України”, – мовиться у дописі.

Вартість угоди близько 216 млн євро. Виробник Krauss-Maffei Wegmann зможе постачити перші нові САУ через 30 місяців після запуску робіт. Передбачалося, що зброя надійде Збройним Силам України не раніше 2025-го року.

Одначе, раніше стало відомо, що Німеччина планує передати Україні 18 колісних гаубиць RCH 155, згідно з оновленим урядом переліком постачання озброєнь. Постачання знаходиться на стадії “підготовка/реалізація”. Україна подала запит на постачання цих систем 14 липня 2022 року — саме тоді міністр оборони України Олексій Резніков надіслав лист своїй колезі Крістіне Ламбрехт щодо закупівлі німецьких САУ.

Довідка. RCH 155 – самохідна дистанційно керована гармата-гаубиця закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Артилерійські 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 мають довжину дула 52 калібри. В екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів.

Krauss-Maffei Wegmann — німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво військової техніки і броньованих автомобілів. Також компанія випускає обладнання для лиття виробів з полімерів — термопластавтомати.

Теги: виробництво, ЗСУ;, ЗСУ, контракт, Німеччина, ФРН, САУ

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