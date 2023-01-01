У Німеччині виготовлятимуть самохідні артилерійські установки для ЗСУ

Про це радник компанії Ніколас Драммонд заявив у Twitter.
Він зауважив, що “іноді поєднання двох перевірених рішень у новій концепції може стати революційним”, без значного ризику.
Розпочато виробництво Boxer RCH155 для України”, – мовиться у дописі.
Sometimes combining two proven solutions in a new concept can be revolutionary while avoiding significant risk. Boxer RCH155 production for Ukraine has commenced. pic.twitter.com/Vr45ZmXkMD
— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022
Вартість угоди близько 216 млн євро. Виробник Krauss-Maffei Wegmann зможе постачити перші нові САУ через 30 місяців після запуску робіт. Передбачалося, що зброя надійде Збройним Силам України не раніше 2025-го року.
Довідка. RCH 155 – самохідна дистанційно керована гармата-гаубиця закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Артилерійські 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 мають довжину дула 52 калібри. В екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів.
Krauss-Maffei Wegmann — німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво військової техніки і броньованих автомобілів. Також компанія випускає обладнання для лиття виробів з полімерів — термопластавтомати.
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