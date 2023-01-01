У Німеччині виготовлятимуть самохідні артилерійські установки для ЗСУ

Німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann вироблятиме самохідні артилерійські установки RCH-155 для українських армійців. Виробництво вже стартувало.

Про це радник компанії Ніколас Драммонд заявив у Twitter.

Він зауважив, що “іноді поєднання двох перевірених рішень у новій концепції може стати революційним”, без значного ризику.

Розпочато виробництво Boxer RCH155 для України”, – мовиться у дописі.

Sometimes combining two proven solutions in a new concept can be revolutionary while avoiding significant risk. Boxer RCH155 production for Ukraine has commenced. pic.twitter.com/Vr45ZmXkMD — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022

Вартість угоди близько 216 млн євро. Виробник Krauss-Maffei Wegmann зможе постачити перші нові САУ через 30 місяців після запуску робіт. Передбачалося, що зброя надійде Збройним Силам України не раніше 2025-го року.