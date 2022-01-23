Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки добре подумати над запровадженням санкції проти Росії у разі подальшої агресії проти України, оскільки наслідки можуть торкнутись й інших країн.

Про це Олаф Шольц заявив в інтерв’ю газеті Sueddeutsche Zeitung, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Канцлер Німеччини зауважив на необхідності ретельного підходу до розгляду потенційних санкцій проти Російської Федерації на тлі нинішньої газової кризи.

Серед можливих санкцій Заходу проти уряду Путіна розглядають зупинку газопроводу “Північний потік-2 “.

Це, своєю чергою, може призвести до погіршення постачання газу до Європи, що спричинить різке зростання цін на енергоносії.

“Розважливість диктує вибір заходів, котрі вплинуть на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи. Проте, нам необхідно врахувати враховувати наслідки, які це матиме для нас”, ㅡ пояснив власну позицію Олаф Шольц.

Також Шольц заперечив припущення, що Європа та США не можуть домовитися про спільний пакет санкцій. Він зазначив, що у колі союзників погоджують можливі заходи.

При цьому, канцлер ФРН відхилив вимогу Росії щодо членства України в трансатлантичному військовому альянсі НАТО. Проте, наголосив, що членство в НАТО інших країн Східної Європи “наразі взагалі не стоїть на порядку денному”.

Довідка. Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії.