Про це Олаф Шольц заявив в інтерв’ю газеті Sueddeutsche Zeitung, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Канцлер Німеччини зауважив на необхідності ретельного підходу до розгляду потенційних санкцій проти Російської Федерації на тлі нинішньої газової кризи.
Серед можливих санкцій Заходу проти уряду Путіна розглядають зупинку газопроводу “Північний потік-2 “.
Це, своєю чергою, може призвести до погіршення постачання газу до Європи, що спричинить різке зростання цін на енергоносії.
“Розважливість диктує вибір заходів, котрі вплинуть на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи. Проте, нам необхідно врахувати враховувати наслідки, які це матиме для нас”, ㅡ пояснив власну позицію Олаф Шольц.
Також Шольц заперечив припущення, що Європа та США не можуть домовитися про спільний пакет санкцій. Він зазначив, що у колі союзників погоджують можливі заходи.
При цьому, канцлер ФРН відхилив вимогу Росії щодо членства України в трансатлантичному військовому альянсі НАТО. Проте, наголосив, що членство в НАТО інших країн Східної Європи “наразі взагалі не стоїть на порядку денному”.
Довідка. Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії.
- Нагадаємо, глава Міжнародного енергетичного агентства звинуватив РФ в енергетичній кризі, котра завдає шкоди економікам по всій Європі.
- Також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що РФ демонструє готовність до військового конфлікту, при цьому відверто шантажує Європу постачанням енергоносіїв.
- У грудні Україна звинуватила “Газпром” у шантажі Європи через відмову збільшити транзит газу.
- Своєю чергою, у Європейському Союзі розробили план заходів, реалізація котрого допоможе позбавити регіон від газової залежності вже до 2050 року. Надвисокі ціни та спекуляція паливом підштовхнули Європу до рішучих дій.
- У листопаді 2021 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що європейській спільноті невдовзі доведеться обирати між нарощуванням обсягів російського газу й захистом територіальної цілісності України.
- У грудні 2021 року Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.