У штаті Нью-Йорк медики домоглися права не щеплюватися проти коронавірусу з огляду на релігійні переконання. Відповідне рішення ухвалив федеральний суддя.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Окружний суддя Девід Херд повідомив про ухвалене рішення у вівторок, 12 жовтня. Попередня судова заборона дозволяє медичним працівникам штату просити про право не щеплюватися проти коронавірусу через релігійні переконання. Після цього кожен конкретний випадок мають розглянути роботодавці.

Судове рішення передбачає, що Департамент охорони здоров’я штату “не має права втручатися та вказувати медичним працівникам на обов’язковість щеплень проти коронавірусу, якщо ті відмовляються через релігійні переконання”. Рішення діятиме в майбутньому та зобов’язує розглянути аналогічні прохання, подані раніше.

Ще й надто, судове рішення забороняє використовувати будь-які дисциплінарні заходи стосовно ліценцій, сертифікатів, місця проживання чи професійного щодо медпрацівників, які відмовилися від щеплень через релігійні переконання.

Позов було подано в вересні 17-ма медпрацівниками штату.

Станом на 27 вересня в штаті вакциновано проти коронавірусу 92% медичних працівників.

Ті, хто відмовляється робити щеплення, стверджують, що при виробництві запропонованих вакцин було використано абортивний матеріал. Цю інформацію підтвердили в Департаменті охорони здоров’я штату, але додали, що такий матеріал використовували лише на етапі тестувань.

За словами губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул, кількість медпрацівників штату, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу становить: 92% персоналу лікарень, 92% персоналу будинків для догляду за людьми похилого віку.

Усі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки. На отримання двох щеплень проти коронавірусу федеральні працівники мали 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.