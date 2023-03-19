Про це дипломат зазначив в етері французького телеканалу LCI.
На запитання журналістів щодо перекидання винищувачів МІГ-29 з Польщі та Словаччини в Україну, у контексті того, чи, мовляв, не приведе це до ескалації конфлікту, Росцишевський наголосив, що “напруженість посилюється не НАТО, Польщею, Францією чи Словаччиною, а тим, що РФ напала на Україну. Він додав, що це саме “РФ вдирається, вбиває людей, викрадає українських дітей”.
Або Україна сьогодні відстоюватиме свою незалежність, або ми будемо змушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, як основа нашої цивілізації, нашої культури – будуть у небезпеці. Тому у нас просто не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у війну”, – пояснив дипломат.
Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава найближчими днями передасть Україні 4 із 10 обіцяних винищувачів МіГ-29.
В інтерв’ю CNN Дуда заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, він висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.
Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
- Польща вітає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.
- Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.
- Найближчими місяцями НАТО планує прискорити зусилля зі накопичення обладнання вздовж східного краю альянсу. Також планується розмістити там десятки тисяч військ, які зможуть поспішити на допомогу союзникам у короткий термін. Цей крок, має на меті зупинити Росію від розширення своєї війни за межі України.