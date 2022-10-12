Пізно ввечері у вівторок 11 жовтня системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі "Дружба" на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу.

Про це повідомляє пресслужба польського оператора нафтопроводу “Дружба” PERN.

Зазначається, що системи автоматизації PERN виявили витік у трубопроводі “Дружба” на ділянці, що знаходиться за 70 кілометрів від міста Плоцька в центральній частині країни. По ній сира нафта надходить до Німеччини.

Місце витоку перекрили, друга лінія нафтопроводу продовжує функціонувати. На місце події негайно виїхали рятувальні служби для оцінки ситуації, охорони території та початку рятувальних робіт.

Витоки на “Північному потоці”

Нагадаємо, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.