Джерело: грузинський “Перший канал”

Очільник “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе зазначив, що для них заява Зеленського є “образливою”, та попри це, Грузія хоче бути з Україною у дружніх стосунках, навіть якщо вони будуть односторонніми, “тому, що ця країна зараз у стані війни”,

Кобахідзе запитали про рішення президента України Володимира Зеленського, який просить грузинського посла залишити Київ протягом 48 годин і повернутися до Тбілісі для консультацій щодо Міхеїла Саакашвілі.

“Щодо вчорашнього кроку президента України, який стосувався Міхеїла Саакашвілі, я не хочу заглиблюватися в цю тему з однієї простої причини, що це стосується президента країни, яка перебуває у стані війни. Але, загалом, така позиція влади для нас образлива”, – сказав він.

Кобахідзе пояснив, що образливим є той факт, що деякі українські офіційні особи спершу сприяли поверненню Саакашвілі до Грузії, а тепер ця ж влада вимагає повернути його в Україну.

“Це, звичайно, має ознаки образи. Однак я не хочу заглиблюватися глибше цього. Наше бажання – залишатися навіть у режимі односторонньої дружби з українською владою, тому що ця країна зараз перебуває у стані війни”, – сказав Іраклій Кобахідзе.

Довідка. Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часом, відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновків експертизи.

У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.

Водночас 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив рішення, за яким колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.