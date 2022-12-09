У Росії негативно відреагували на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди 2014 року були "спробою дати Україні час". На тлі її висловлювання росіяни, відтепер впевнені нібито в "правильності" своєї збройної агресії проти України.

Про це повідомляють #Букви.

Президента РФ Володимира Путіна не вдовольнила заява Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди “дали Україні час” для підготовки до війни з Росією. За його словами, слова Меркель означають, що він нібито все “правильно зробив”, почавши війну проти України.

Путін сказав, що “Мінські угоди ніхто не планував виконувати”, а їх учасники буцімто брехали РФ, аби “накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій”.

Крім того, російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram поширив допис російського новинного Telegram-каналу Mash, який пише, що “закордонний Twitter перетравлює нещодавнє інтерв’ю ексканцлерка ФРН газеті Zeit. Там Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди були просто спробою “дати Україні час”. Ще раніше цю думку висловив колишній президент України Петро Порошенко”.

“Отже, росіяни мали рацію з самого початку? Це ж каже Меркель? У 2015 році Україна була надто слабкою і перемогти її на полі бою було вкрай просто. А країни НАТО тоді не могли б надавати стільки допомоги. Тому за допомогою Мінських угод Захід заморозив конфлікт, щоб дати Україні можливість переозброїтися”, — йдеться в дописі російського пропагандистського каналу Mash.

Нагадаємо, що Порошенко в інтерв’ю журналісту Віталію Портникову для спільного проєкту “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время” сказав, що Мінські домовленості дали змогу Україні отримати час для розбудови й зміцнення Збройних сил, відновлення економічного зростання. Він наголосив, що мета України була, по-перше “відвести загрозу або принаймні відтермінувати війну”.

Водночас як зазначила прокремлівська агенція “РИА Новости”, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко про заяву Меркель сказав: “Якби це було так, як вона каже, це огидно. Але це не так. Те, як це є насправді, не просто огидно, це бридко. Я цього не очікував, і президент Росії сказав, що не очікував, — такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дрібно, бридко, хоче бути в тренді”.

Раніше Костянтин Єлісєєв, що у 2015 році був Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів, говорив, що “Мінськ” свого часу зіграв свою позитивну роль: Україні вдалося зупинити путінську навалу в критичний період збройної російської агресії, ми виграли час для створення сучасної й потужної армії, зміцнення обороноздатності та поліпшення фінансово-економічної ситуації країни. Вдалося сформувати консолідовану проукраїнську міжнародну коаліцію і забезпечити ухвалення пакета секторальних санкцій Заходу проти російського агресора тощо.

Втім, на його думку, ключова проблема “Мінська” — різне тлумачення сторонами конфлікту послідовності та взаємозв’язку виконання положень.

ДОВІДКА: Меркель в інтерв’ю Die Zeit заявила, що оцінюючи свою політику щодо Росії, що після анексії Кримського півострова у 2014 році Німеччина діяла надто енергійно, проте, як виявилось, недостатньо.

За її словами, ініціювання вступу України та Грузії до НАТО, яке обговорювалося у 2008 році, було неправильним. Меркель переконує, що країни не мали для цього ні необхідних передумов, ні повністю врахували наслідки такого рішення як щодо дій Росії проти Грузії та України, так і щодо НАТО та його правил надання допомоги. А Мінську угоду 2014 року вона називає “спробою дати Україні час”.

“І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки роблять зараз, щоб допомогти Україні. Це була спроба запобігти саме такій війні. Той факт, що це не вдалось, не означає, що спроби були помилковими, — пояснила вона.