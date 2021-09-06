Про це повідомляє на місцеве видання “Рівне вечірній”.

Фото: Amit Dave / Reuters

Начальниця управління охорони здоров’я у Рівненській області Олена Гандзюк розповіла:

Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від Міністерства охорони здоров’я. Усі медзаклади були забезпечені ними в достатній кількості. Зараз вони закінчились.

За її словами, зараз, із моменту загострення епідситуації, потреба у швидких тестах зростає і ставатиме дедалі гострішою.

Згідно зі словами Олени Гандзюк, зараз розглядаються різні варіанти виділення коштів на закупівлю COVID-тестів для медустанов області до моменту їх надходження від МОЗ.

  • Нагадаємо, що через зростання кількості випадків захворювання на COVID-19  МОЗ направило подання Кабінету Міністрів щодо переведення України в “жовту” зону карантину.
  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.