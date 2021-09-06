На Рівненщині закінчилися швидкі тести на виявлення COVID-19. Найближчі їх поставки від МОЗ очікуються у жовтні-листопаді 2021 року.

Про це повідомляє на місцеве видання “Рівне вечірній”.

Начальниця управління охорони здоров’я у Рівненській області Олена Гандзюк розповіла:

Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від Міністерства охорони здоров’я. Усі медзаклади були забезпечені ними в достатній кількості. Зараз вони закінчились.

За її словами, зараз, із моменту загострення епідситуації, потреба у швидких тестах зростає і ставатиме дедалі гострішою.

Згідно зі словами Олени Гандзюк, зараз розглядаються різні варіанти виділення коштів на закупівлю COVID-тестів для медустанов області до моменту їх надходження від МОЗ.