Про це повідомило Digi24.
Партія вимагатиме, аби уряд Румунії терміново видав нормативний акт про тимчасове зупинення імпорту агропродовольчої продукції з України. Депутати зіслалися на аналогічні рішення інших країн, які межують з Україною.
На їхню думку, країна має захистити румунських фермерів, оскільки компенсації, отримані від Єврокомісії, не можуть покрити загальну вартість завданих їм збитків.
Соціал-демократи вважають, що постраждалі від імпорту держави Східної Європи мають провести спільні переговори з представниками Єврокомісії та української сторони.
“Водночас СДП вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну шляхом полегшення транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни до інших держав Європейського Союзу або до торговельних шляхів із Чорного моря”, – заявили в партії.
- Угорщина заборонила імпорт зерна та олійних культур з України. Рішення мало б бути тимчасовим.
- У Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.
- Словаччина стала вже третьою країною, яка вирішила тимчасово зупинити імпорт зерна та інших окремих продуктів з України.
- Фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.
- Україна з Польщею мають намір відновити переговори для спроби відновити транзит продовольства та зерна.
- Уряд Болгарії теж може запровадити заборону на імпорт українського зерна. Країна обговорює такий захід.