Про це повідомило Digi24.

Партія вимагатиме, аби уряд Румунії терміново видав нормативний акт про тимчасове зупинення імпорту агропродовольчої продукції з України. Депутати зіслалися на аналогічні рішення інших країн, які межують з Україною.

На їхню думку, країна має захистити румунських фермерів, оскільки компенсації, отримані від Єврокомісії, не можуть покрити загальну вартість завданих їм збитків.

Соціал-демократи вважають, що постраждалі від імпорту держави Східної Європи мають провести спільні переговори з представниками Єврокомісії та української сторони.

“Водночас СДП вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну шляхом полегшення транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни до інших держав Європейського Союзу або до торговельних шляхів із Чорного моря”, – заявили в партії.