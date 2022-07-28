Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

У компанії зазначили, що зараз не мають доступу до турбін, і досі не отримали від “Газпрому” жодних повідомлень про пошкодження. Тож повинні виходити з того, що турбіни знаходяться в робочому стані.

“Планове технічне обслуговування і в майбутньому може проводитися без проблем; чинний тепер дозвіл канадського уряду передбачає подальше обслуговування турбін компанією Siemens Energy в Монреалі з подальшим введенням їх в експлуатацію”, – зазначила компанія у спеціальній заяві для преси.

У середу “Газпром” скоротив постачання до 20% від максимальної потужності. Відповідно, газопроводом до Німеччини надходитиме не більше 33 млн кубометрів газу на добу. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростував звинувачення в тому, що РФ обмежує постачання з метою чинити політичний тиск та змусити скасувати західні санкції та ввести в експлуатацію газопровід “Північний потік-2”.

Згідно з даними “Газпрому”, на компресорній станції “Портова” нині в експлуатації знаходиться лише одна турбіна з шести, інші або несправні, або досягли терміну міжремонтного пробігу. Siemens Energy не виконує роботи з ремонту несправних двигунів для газопроводу “Північний потік”, заявив у середу заступник голови правління “Газпрому” Віталій Маркелов.

У Берліні технічні проблеми, на які посилається Москва, сприймаються лише як привід для скорочення постачання. Заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Хоффман у зв’язку з цим ясно дала зрозуміти, що Німеччина більше не може покладатися на РФ як на надійного постачальника газу. За її словами, уряд Німеччини вжив багато заходів щодо диверсифікації енергетичної інфраструктури та скорочення споживання газу.

“Ми постійно працюємо над подальшими заходами”, – наголосила Хоффман.

Залишається неясною і ситуація з постачаннями магістрального газопроводу “Трансгаз”, що йде з РФ через Україну до Словаччини та Австрії. У прикордонному словацькому місті Вельке-Капушани, початковій точці словацької ділянки газопроводу, в середу було заявлено постачання обсягом 68,6 млн кубометрів газу. Напередодні цей показник становив 36,8 млн кубометрів. Проте бронювання додаткових потужностей не є доказом того, що “Газпром” справді постачатиме більше газу, вважають у Берліні.

Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.