Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Обома страховими програмами, Medicare і Medicaid, передбачається, що основну частину плати за медичні послуги бере на себе держава, а незначну суму сплачує користувач послуг. При цьому, клієнт не може користуватися переліком дорогих чи необов’язкових медичних послуг.
Приміром, стоматологічну допомогу можна отримати лише в конкретних клініках і вона обмежується суто лікуванням зубів, а не протезуванням, відбілюванням, вирівнюванням тощо. Аналогічна ситуація з косметологічними послугами. Ці програми не передбачають послуги пластичної хірургії (навіть видалення папілом на тілі тощо).
Представники Демократичної партії у Конгресі США запропонували ці програми розширити. Зокрема, це стосувалося б медичних послуг, пов’язаних із корекцією зору та слуху, а також — стоматологічною допомогою. Однак їм відмовили, оскільки це потребує додаткового фінансування, а платники податків проти.
Тож демократи пообіцяли удосконалити ініціативи та внести їх на розгляд, коли дійте черга до формування бюджету на 2023 фінансовий рік. Серед першочергових питань — зменшення вартості ліків, які відпускаються лише за рецептом.
Президент США Джо Байден такі ініціативи підтримує та назвав їх “чудовими ідеями, яким не вистачає фінансування”.
Наприкінці вересня стало відомо, що у США почали масово звільняти та спроваджувати у неоплачувані відпустки медиків, які з певних причин відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу. У деяких випадках працівникам дозволяють повернутися на робоче місце, якщо щеплення відбудеться.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.