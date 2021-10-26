У США планують скоротити доступ до медичних послуг для населення з низьким рівнем доходу. Йдеться про програми Medicare і Medicaid.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Обома страховими програмами, Medicare і Medicaid, передбачається, що основну частину плати за медичні послуги бере на себе держава, а незначну суму сплачує користувач послуг. При цьому, клієнт не може користуватися переліком дорогих чи необов’язкових медичних послуг.

Приміром, стоматологічну допомогу можна отримати лише в конкретних клініках і вона обмежується суто лікуванням зубів, а не протезуванням, відбілюванням, вирівнюванням тощо. Аналогічна ситуація з косметологічними послугами. Ці програми не передбачають послуги пластичної хірургії (навіть видалення папілом на тілі тощо).

Представники Демократичної партії у Конгресі США запропонували ці програми розширити. Зокрема, це стосувалося б медичних послуг, пов’язаних із корекцією зору та слуху, а також — стоматологічною допомогою. Однак їм відмовили, оскільки це потребує додаткового фінансування, а платники податків проти.

Тож демократи пообіцяли удосконалити ініціативи та внести їх на розгляд, коли дійте черга до формування бюджету на 2023 фінансовий рік. Серед першочергових питань — зменшення вартості ліків, які відпускаються лише за рецептом.

Президент США Джо Байден такі ініціативи підтримує та назвав їх “чудовими ідеями, яким не вистачає фінансування”.

Наприкінці вересня стало відомо, що у США почали масово звільняти та спроваджувати у неоплачувані відпустки медиків, які з певних причин відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу. У деяких випадках працівникам дозволяють повернутися на робоче місце, якщо щеплення відбудеться.