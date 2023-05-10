Представники України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй зустрінуться у Стамбулі 10 та 11 травня, щоб обговорити "зернову ініціативу".

Про це інформує пресслужба Міністерства національної оборони Туреччини.

Головною темою переговорів, як передбачається, буде подовження угоди з експорту української агропродукції Чорним морем, дія якої закінчується 18 травня.

Зазначено, що це необхідно “для забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи “зернового коридору” у межах “Чорноморської ініціативи”, який є життєво важливим для світового постачання продовольства, а також для запобігання збитків країнам шляхом забезпечення стабільності цін на продовольство”.

Окрім цього, сторони планують обговорити розробку детального плану, спрямованого на безпечне повернення торговельних суден та їхніх екіпажів, які не мають можливості вийти з українських портів через повномасштабне вторгнення РФ.

Додамо, як повідомили в міністерстві оборони Туреччини, згідно з інформацією агентства Anadolu, роботу “чорноморського коридору” в межах “зернової ініціативи” знову відновлено завдяки зусиллям Туреччини.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявляло, що Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “чорноморської угоди”.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.