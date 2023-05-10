У Туречинні заявили про відновлення функціонування "зернового коридору" в межах "чорноморської ініціативи".

Про це сповіщає Daily Sabah.

Як повідомили в міністерстві оборони Туреччини, згідно з інформацією агентства Anadolu, роботу “чорноморського коридору” в межах “зернової ініціативи” знову відновлено завдяки зусиллям Туреччини.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявляло, що Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “чорноморської угоди”.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “чорноморської зернової ініціативи”.

ДОВІДКОВО. 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Своєю чергою, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодного руху. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.