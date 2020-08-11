У Білорусі користувачі мобільного інтернету розповіли про проблеми в його роботі.

Про це повідомив в Telegram-каналі портал TUT.BY.

Журналісти порталу з Мінська повідомляють, що почалися проблеми з мобільним інтернетом в районі цирку, площі Перемоги, поряд з мотовелозаводом, на проспекті Дзержинського. Є проблеми з передаванням даних у всіх трьох мобільних операторів, що працюють в країні.

За даними опозиційних каналів, до цього Державна національна телекомунікаційна компанія Білорусі “Белтелеком” повідомляла, що відімкнуть увесь звʼязок з 18:00. Щодо відключення офіційно попередили всі підприємства.

Крім того, за інформацією Telegram-каналу NEXTA, читачі скаржаться, що у всіх обласних центрах Білорусі мобільний інтернет пропав повністю.

NEXTA також проінструктував користувачів, як обходити блокування інтернету

“При проблемах з доступом до інтернету пробуйте примусово перемикати ваші мобільні телефони з 4G на 3G, а також використовуйте VPN на кшталт Psiphon і Opera”, – повідомив канал.