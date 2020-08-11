Про це повідомив в Telegram-каналі портал TUT.BY.
Журналісти порталу з Мінська повідомляють, що почалися проблеми з мобільним інтернетом в районі цирку, площі Перемоги, поряд з мотовелозаводом, на проспекті Дзержинського. Є проблеми з передаванням даних у всіх трьох мобільних операторів, що працюють в країні.
За даними опозиційних каналів, до цього Державна національна телекомунікаційна компанія Білорусі “Белтелеком” повідомляла, що відімкнуть увесь звʼязок з 18:00. Щодо відключення офіційно попередили всі підприємства.
Крім того, за інформацією Telegram-каналу NEXTA, читачі скаржаться, що у всіх обласних центрах Білорусі мобільний інтернет пропав повністю.
NEXTA також проінструктував користувачів, як обходити блокування інтернету
“При проблемах з доступом до інтернету пробуйте примусово перемикати ваші мобільні телефони з 4G на 3G, а також використовуйте VPN на кшталт Psiphon і Opera”, – повідомив канал.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.