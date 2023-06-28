Україна та Британія обговорюють питання співпраці з метою відстежування зерна, яке росіяни крадуть з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Джерело: пресслужба Мінагрополітики

“Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України”, – йдеться в повідомленні.

Як відзначили у відомстві, це питання розглядалося на зустрічі першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького з державним міністром у міністерстві довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії Марком Стівеном Спенсером.

Сторони також обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, які були затоплені після руйнування дамби Каховського водосховища, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

Спенсер висловив підтримку українським аграріям та народу України. Своєю чергою, Висоцький подякував колезі за допомогу та співпрацю.

Варто додати, раніше Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.