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Країни-члени G7 розробляють схему боротьби з розкраданням українського зерна – Reuters

Міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Середа, 14 червня 2023, 20:33
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Джерело: Reuters.

Під час конференції Міжнародної ради із зернових (IGC) у Лондоні Спенсер заявив, що Британія очолює цю схему, і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною, яка вважається четвертим за обсягами експортером зерна в світі.

“Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом для запобігання подальшим крадіжкам українського зерна”, – пояснив посадовець.

У виданні нагадали, що минулого місяця Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти Росії через її повномасштабну війну на території України, спрямованих проти “тіньових фізичних та юридичних осіб”, підозрюваних у крадіжках українського зерна.

Варто зауважити, на причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. Надалі окупанти планують вивезти зерно на територію РФ.

Додамо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

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