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Під час конференції Міжнародної ради із зернових (IGC) у Лондоні Спенсер заявив, що Британія очолює цю схему, і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною, яка вважається четвертим за обсягами експортером зерна в світі.
“Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом для запобігання подальшим крадіжкам українського зерна”, – пояснив посадовець.
У виданні нагадали, що минулого місяця Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти Росії через її повномасштабну війну на території України, спрямованих проти “тіньових фізичних та юридичних осіб”, підозрюваних у крадіжках українського зерна.
Варто зауважити, на причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. Надалі окупанти планують вивезти зерно на територію РФ.
Додамо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.
Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.
Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
- ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
- Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.