Міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Джерело: Reuters.

Під час конференції Міжнародної ради із зернових (IGC) у Лондоні Спенсер заявив, що Британія очолює цю схему, і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною, яка вважається четвертим за обсягами експортером зерна в світі.

“Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом для запобігання подальшим крадіжкам українського зерна”, – пояснив посадовець.

У виданні нагадали, що минулого місяця Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти Росії через її повномасштабну війну на території України, спрямованих проти “тіньових фізичних та юридичних осіб”, підозрюваних у крадіжках українського зерна.

Варто зауважити, на причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. Надалі окупанти планують вивезти зерно на територію РФ.

Додамо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.