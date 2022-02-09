  • Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони

  • Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони

Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони // 2 фото

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.

Так, Boeing C-17A Globemaster III, котрий вміщує до 77,5 тонни вантажу, о 12:51 приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

Це вже другий літак з Великої Британії за два дні, котрий доставив воєнно-технічну допомогу для потреб Сил Територіальної оборони України. За словами Рєзнікова, отримано куленепробивні жилети, каски тощо. Допомога надіслана на виконання домовленостей, котрі були досягнуті 1 лютого 2022 року між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським.

“Дякуємо нашим союзникам за незмінну політико-дипломатичну підтримку та воєнну допомогу” – написав міністр оборони.

Своєю чергою, у Міноборони зазначили, що українська сторона розглядає надходження міжнародної технічної допомоги як прояв особистої уваги з боку Уряду Великої Британії до питань збереження незалежності та суверенітету України, забезпечення оборонного потенціалу ЗСУ.

Нагадаємо, що Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.