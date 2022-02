Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to 🇺🇦 from 🇬🇧- military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/xZL1M5doeU

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022