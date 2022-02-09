Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони // 2 фото
Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.
Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to 🇺🇦 from 🇬🇧- military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/xZL1M5doeU
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Так, Boeing C-17A Globemaster III, котрий вміщує до 77,5 тонни вантажу, о 12:51 приземлився в аеропорту “Бориспіль”.
Це вже другий літак з Великої Британії за два дні, котрий доставив воєнно-технічну допомогу для потреб Сил Територіальної оборони України. За словами Рєзнікова, отримано куленепробивні жилети, каски тощо. Допомога надіслана на виконання домовленостей, котрі були досягнуті 1 лютого 2022 року між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським.
“Дякуємо нашим союзникам за незмінну політико-дипломатичну підтримку та воєнну допомогу” – написав міністр оборони.
Своєю чергою, у Міноборони зазначили, що українська сторона розглядає надходження міжнародної технічної допомоги як прояв особистої уваги з боку Уряду Великої Британії до питань збереження незалежності та суверенітету України, забезпечення оборонного потенціалу ЗСУ.
Нагадаємо, що Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.
- Нагадаємо, військові навчального центру “Десна”, розташованого на Чернігівщині, розпочали інтенсивне навчання із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які уряд Великої Британії передав Збройним Силам України.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Також британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.
- У разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.