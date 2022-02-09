9 лютого у Києві приземлився вантажний літак Королівських Повітряних сил Великої Британії з воєнною допомогою для України на тлі можливої ескалації збройної агресії Російської Федерації. Цього разу допомогу спорядили для Сил Територіальної оборони.



Україна другий день поспіль приймає допомогу від Великої Британії – цього разу для сил тероборони // 2 фото

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to 🇺🇦 from 🇬🇧- military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Так, Boeing C-17A Globemaster III, котрий вміщує до 77,5 тонни вантажу, о 12:51 приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

Це вже другий літак з Великої Британії за два дні, котрий доставив воєнно-технічну допомогу для потреб Сил Територіальної оборони України. За словами Рєзнікова, отримано куленепробивні жилети, каски тощо. Допомога надіслана на виконання домовленостей, котрі були досягнуті 1 лютого 2022 року між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським.

“Дякуємо нашим союзникам за незмінну політико-дипломатичну підтримку та воєнну допомогу” – написав міністр оборони.

Своєю чергою, у Міноборони зазначили, що українська сторона розглядає надходження міжнародної технічної допомоги як прояв особистої уваги з боку Уряду Великої Британії до питань збереження незалежності та суверенітету України, забезпечення оборонного потенціалу ЗСУ.