Із 22 вересня по всій території України планують встановити жовтий епідеміологічний рівень. Це пов’язане із зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

В Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що за останній тиждень кількість випадків зараження зросла на 68 %, а госпіталізацій — на 51 %.

“Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках — 19%”, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що 98,1% всіх госпіталізованих із COVID-19 жителів України – це пацієнти, які не зробили щеплення. Наразі кількість хворих зростає.