Пропозиція президента Франції Емманюеля Макрона, що Заходу слід розглянути потребу РФ в гарантіях безпеки, якщо Москва погодиться на переговори про припинення війни в Україні, викликала хвилю критики в Києві та його балтійських союзниках у вихідні.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон припустив, що Європі потрібно підготувати свою майбутню архітектуру безпеки, а також подумати, “як дати гарантії Росії в день, коли вона повернеться за стіл переговорів”.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що гарантії безпеки потрібні світу, а не навпаки.

“Цивілізованому світу потрібні “гарантії безпеки” від варварських намірів постпутінської Росії”, – наголосив він.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що “розблокована та демілітаризована” Росія буде найкращою гарантією миру не лише для України, а й для всього світу.

Після кількох раундів переговорів на початку війни Київ і Москва місяцями не зустрічалися, щоб домовитися про припинення війни. Київ заявляє, що мирні переговори можливі лише в тому випадку, якщо РФ припинить свої напади та залишить всі захоплені нею українські території.

Але Кремль заявив, що Захід має визнати оголошену Москвою анексію “нових територій” перед будь-якими переговорами з Путіним.

Минулого тижня Макрон провів у Вашингтоні переговори з президентом США Джо Байденом щодо війни в Україні. Після цього Байден заявив, що немає умов для обговорення між США та РФ припинення війни.

Однак заступниця міністра США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що наполягання Путіна на визнанні оголошених анексій свідчить про те, що він несерйозно налаштований щодо мирних переговорів.

Зеленський не прокоментував пропозицію Макрона.

Пропозиція Макрона про гарантії безпеки для Москви також викликала критику в деяких країнах Балтії, які межують з РФ і бачать у ній зростаючу загрозу.

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александер Стубб заявив, що він “фундаментально” не згоден з Макроном.

“Єдині гарантії безпеки, на яких ми повинні зосередитися, по суті, не є російськими”, – пояснив він. “РФ спочатку повинна гарантувати, що вона не нападає на інших”.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що РФ має гарантії безпеки, доки вона не “нападе, не анексує та не окупує” своїх сусідів.

“Якщо хтось хоче створити нову архітектуру безпеки, яка дозволить терористичній державі продовжувати свої методи залякування, вони повинні подумати ще раз, це не пройде”, — написав Лінкявікус у Twitter.

У Києві депутат і член переговорної групи України з РФ під час переговорів Давид Арахамія заявив, що Україна готова надати РФ гарантії безпеки за умови виконання чотирьох умов.

“Для цього достатньо: покинути територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців; добровільно здати ядерну зброю”, – заявив Арахамія в Telegram. “Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і говорити про гарантії безпеки”.

Макрон і Зеленський проводили часті переговори протягом понад дев’ять місяців війни, і Зеленський подякував президенту Франції за спроби знайти дипломатичні рішення, а також відкинув припущення Макрона про те, що Київ може бути готовий піти на компроміс.

У травні Макрона також широко критикували за те, що він заявив, що РФ “не слід принижувати”, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було знайти дипломатичне рішення.

Зауважимо, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на “мирні” переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.

3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.

Згодом в Інституті вивчення війни заявили, що вимога РФ про нібито “гарантії безпеки” є частиною великої російської інформаційної операції, яка зображує дії НАТО як такі, що спровокували російське жорстоке та криваве вторгнення 2022 року, оскільки мовбито становили загрозу для РФ.

Раніше Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні танки. Він звернувся до членів НАТО напередодні зустрічі глав МЗС блоку.