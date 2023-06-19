Цього тижня у звіті Європейського Союзу зазначать, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство, тоді як виконавча влада блоку має намір акцентувати прогрес, досягнутий попри війну, спровоковану повномасштабним вторгненням РФ.

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Рік тому ЄС надав Україні офіційний статус кандидата на членство – через чотири місяці після того, як Росія напала на країну.

Для початку переговорів про вступ, ЄС висунув сім умов, зокрема щодо судової реформи та приборкання корупції. Україна закликала розпочати переговори цього року.

Звіт виконавчої комісії Європейської комісії є важливою віхою у процесі, який, як сподіваються прихильники прагнення України до швидкого вступу до ЄС, завершиться рішенням 27 країн-членів блоку в грудні розпочати переговори з Києвом.

Двоє високопосадовців ЄС, які були ознайомлені зі звітом, зазначили, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із посадовців зауважив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент у звіті зосереджений на позитивних моментах.

“Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним”, – пояснив співрозмовник на умовах анонімності. “Мовиться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи”.

На шляху до членства Україні доведеться привести своє законодавство у відповідність із багатьма широкими стандартами ЄС, починаючи від клімату до праці.

Водночас серед умов, які Україні належить виконати зазначається зокрема реформа Конституційного Суду, правоохоронних органів, прийняття законів, спрямованих на захист прав національних меншин та заходи з боротьби щодо відмивання коштів.

Очікується, що проміжний звіт відносно прогресу України на шляху до членства в ЄС, офіційно оприлюднять 21 червня.

27 країн-членів мають слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли. Зауважується, що Польща та країни Балтії, загалом підтримують швидкий шлях для Києва, тоді як західні, старші країни-члени, включаючи Францію, Німеччину та Нідерланди, ставляться до цієї ідеї прохолодніше.

Раніше стало відомо, що лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу. Рішення підтримали 529 голосами.