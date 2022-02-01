Про це Матеуш Моравецький повідомив під час брифінгу .

До України прибули представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини на тлі можливого нападу Росії. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який зустрінеться також із президентом Володимиром Зеленським, заявив про нову домовленість.

“Ми говорили (з Денисом Шмигалем) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому”, – розповів Моравецький.

Прем’єр-міністр зазначив, що Польща вже допомагає Україні з продажем газу. На його думку, аби збільшити потужності передачі газу потрібно буде інвестувати в цей проєкт. Також Матеуш Моравецький знову сказав, що побудований Росією газопровід “Північний потік 2” несе загрозу для енергетичної незалежності всієї Європи.

Раніше польський політик наголошував, що Європа має не забувати про важливість підтримки незалежності та суверенітету України в умовах російської агресії. Політика ігнорування окупації й агресора, на його думку, зазвичай закінчується для Європи погано.