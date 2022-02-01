Про це Матеуш Моравецький повідомив під час брифінгу.
До України прибули представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини на тлі можливого нападу Росії. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який зустрінеться також із президентом Володимиром Зеленським, заявив про нову домовленість.
“Ми говорили (з Денисом Шмигалем) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому”, – розповів Моравецький.
Прем’єр-міністр зазначив, що Польща вже допомагає Україні з продажем газу. На його думку, аби збільшити потужності передачі газу потрібно буде інвестувати в цей проєкт. Також Матеуш Моравецький знову сказав, що побудований Росією газопровід “Північний потік 2” несе загрозу для енергетичної незалежності всієї Європи.
Раніше польський політик наголошував, що Європа має не забувати про важливість підтримки незалежності та суверенітету України в умовах російської агресії. Політика ігнорування окупації й агресора, на його думку, зазвичай закінчується для Європи погано.
- Нагадаємо, Україна зможе отримати від Польщі військову допомогу та озброєння. Країна-партнер погодилася надати її на тлі зростання загрози наступу з боку Росії.
- Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що у разі вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України.
- Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.