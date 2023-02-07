Про це повідомили під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, рятувальники мають прибути 7 лютого.
Указ стосовно надання гуманітарної допомоги Туреччині підписав президент Володимир Зеленський. Для його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.
“Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталей не буду розказувати, поки ці групи не покинули територію України”, – зазначив посол.
- Кількість жертв потужного землетрусу, який напередодні сколихнув Туреччину та Сирію, зросла до майже 5 000 осіб.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
- 6 лютого у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.
- У Сирії після землетрусу близько 20 осіб, здебільшого бойовики терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ), втекли з в’язниці. Вони після землетрусу почали бунт і взяли під свій контроль частину в’язниці.