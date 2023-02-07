Вже сьогодні до Туреччини може прибути група українських рятувальників. 100 спеціалістів відправили для надання допомоги у подоланні наслідків землетрусу.

Про це повідомили під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, рятувальники мають прибути 7 лютого.

Указ стосовно надання гуманітарної допомоги Туреччині підписав президент Володимир Зеленський. Для його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.

“Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталей не буду розказувати, поки ці групи не покинули територію України”, – зазначив посол.