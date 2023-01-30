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Український футболіст Маліновський перепросив за обійми з росіянином після обурення вболівальників

Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський попросив вибачення у своїх вболівальників за обійми з росіянином після матчу з "Монако" у чемпіонаті Франції.

Понеділок, 30 січня 2023, 19:37
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Про це повідомляють #Букви.

Після фінального свистка футболіст української збірної вирішив обійнятися з російським гравцем “Монако” Олександром Головіним.

“Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця “Монако”. Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри усі гравці тиснуть одне одному руку, і я чисто машинально це зробив. Я розумію, як це важливо для вас в даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину, порівняно з тим, що ми робимо для України та українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки”, – йдеться у дописі футболіста в Instagram.

 

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Допис, поширений Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

Маліновський запевнив, що в індивідуальному виді спорту він би навіть не вийшов грати проти російського спортсмена, оскільки повністю підтримує усунення росіян від міжнародних змагань. Свої слова Маліновський резюмував українським гаслом.

Зауважимо, свій допис спортсмен зробив після того, як сотні вболівальників українського футболу розкритикували вчинок Маліновського у коментарях. Користувачі соцмережі обурені тим, що під час повномасштабної війни він вважає прийнятною таку поведінку.

Більшість вболівальників не звернули уваги на результат гри.

Дехто порадив футболісту обійнятися з росіянином у сумнозвісній Бучі на Київщині.

Раніше українські шахістки Анна та Марія Музичук відмовилися підписати листа-звернення щодо відсторонення РФ і Білорусі від Міжнародної федерації шахів, аргументуючи це тим, що “спорт поза політикою”. У відповідь на це Львівська обласна шахова федерація розпочала процедуру їх відсторонення.

Теги: вибачення, перепросив, Руслан Маліновський, спорт, футболіст

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