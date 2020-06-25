Після пом'якшення карантинних обмежень в місті Слов'янськ, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди, що курсують через цей населений пункт в Донецькій області.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

На сьогоднішній день відновлено зупинки на станції Слов’янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712 / 711 Київ – Костянтинівка та №126 / 125 Київ – Костянтинівка.

Також в Слов’янську зупинятимуться приміські поїзди:

№6018 Фенольна – Лиман;

№6225 Святогірськ – Краматорськ;

№6002 Слов’янськ – Святогірськ;

№ 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;

№6231 Святогірськ -Скотувата;

№6244 Скотувата – Близнюки;

№6251 Близнюки – Скотувата;

№6072 Скотувата – Слов’янськ;

№6004 Костянтинівка – Святогірськ;

№6249 Лиман – Фенольна;

№6219 Лиман – Близнюки.

Потяги в Слов’янськ не їздили з 6 червня, в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.