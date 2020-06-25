Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
На сьогоднішній день відновлено зупинки на станції Слов’янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712 / 711 Київ – Костянтинівка та №126 / 125 Київ – Костянтинівка.
Також в Слов’янську зупинятимуться приміські поїзди:
- №6018 Фенольна – Лиман;
- №6225 Святогірськ – Краматорськ;
- №6002 Слов’янськ – Святогірськ;
- № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;
- №6231 Святогірськ -Скотувата;
- №6244 Скотувата – Близнюки;
- №6251 Близнюки – Скотувата;
- №6072 Скотувата – Слов’янськ;
- №6004 Костянтинівка – Святогірськ;
- №6249 Лиман – Фенольна;
- №6219 Лиман – Близнюки.
Потяги в Слов’янськ не їздили з 6 червня, в зв’язку з карантинними обмеженнями.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
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