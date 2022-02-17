Будівлі Кабміну та КМДА підсвітили жовто-блакитними кольорами до Дня єднання: фото

#Букви зібрали для вас найяскравіші світлини.
Нагадаємо, що раніше Указом Президента України № 53/2022 “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства” запроваджено День єдності, підвищення зарплат військовослужбовцям та створення інформаційної платформи для щоденного інформування українців про безпекову ситуацію у країні.
Зазначається, що цього дня на всіх будинках та спорудах України має бути піднято Державний Прапор, а о 10:00 пролунати Державний Гімн України. Також у закордонних відомствах відбудуться заходи, спрямовані на підтримку та єднання України.
У понеділок президент Зеленський звернувся до українців на тлі інформації про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Тоді він закликав українців не панікувати та розповів, що потрібно робити українцям у часи ескалації конфлікту.
Також #Букви поширили репортаж з Верховної Ради України, де відбулися урочистості до свята. Перед початком засідання на площі Конституції біля парламенту підняли Державний прапор України під супровід оркестру Національної гвардії.
- Відомо, що російські сили, зосереджені вздовж кордонів України, за останні дні збільшилися приблизно на 7000 військовослужбовців, попри заяви Москви, що навчання завершуються і вони відступають.
- Наразі навчання російських військових перебувають у самому розпалі й ризик вторгнення армії РФ в Україну залишиться доволі високим до кінця лютого, вважають у західній розвідці.
- Окрім цього, за даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців готові чинити опір у разі вторгнення Росії в Україну.