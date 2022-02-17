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Будівлі Кабміну та КМДА підсвітили жовто-блакитними кольорами до Дня єднання: фото

Вчора, 16 лютого, у Києві до Дня єднання будівлі Кабінету Міністрів України та Київська міська державна адміністрація (КМДА) підсвітили жовто-блакитними кольорами Державного Прапора України.

Четвер, 17 лютого 2022, 10:00
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#Букви зібрали для вас найяскравіші світлини.

Нагадаємо, що раніше Указом Президента України № 53/2022 “Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства” запроваджено День єдності, підвищення зарплат військовослужбовцям та створення інформаційної платформи для щоденного інформування українців про безпекову ситуацію у країні.

Зазначається, що цього дня на всіх будинках та спорудах України має бути піднято Державний Прапор, а о 10:00 пролунати Державний Гімн України. Також у закордонних відомствах відбудуться заходи, спрямовані на підтримку та єднання України.

У понеділок президент Зеленський звернувся до українців на тлі інформації про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Тоді він закликав українців не панікувати та розповів, що потрібно робити українцям у часи ескалації конфлікту.

Також #Букви поширили репортаж з Верховної Ради України, де відбулися урочистості до свята. Перед початком засідання на площі Конституції біля парламенту підняли Державний прапор України під супровід оркестру Національної гвардії.

Теги: Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів, КМДА, День єднання, прапор України

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