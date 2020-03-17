У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 15 областей мають тест-системи для виявлення коронавірусу. Очікується надходження ще близько мільйона тестів.

Про це сказано на сторінці МОЗ в Facebook.

“15 областей України мають тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Також на ринок зайшли експрес-тести, які дозволяють робити дослідження біля ліжка хворого”, – сказано в повідомленні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко готує наказ, згідно з яким всі медустанови повинні скасувати планові операції і госпіталізації на період спалаху коронавірусу.

У повідомленні зазначили, що такі заходи здійснюються для того, щоб звільнити ліжка у відділеннях інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легенів.

Також Ляшко зазначив, що нові випадки коронавируса в Україні не пов’язані з подорожами, а були поширені всередині країни. У зв’язку з цим медики змінять порядок діагностики захворювання.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.