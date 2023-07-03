Джерело: Reuters.

За словами голови урядової ради зі стратегії ШІ, професора Токійського університету Ютака Мацуо, правила ЄС “трохи занадто суворі”.

“З ЄС питання полягає не стільки в тому, як просувати інновації, скільки в тому, щоб змусити вже великі компанії взяти на себе відповідальність”, – сказав Мацуо.

Здебільшого побоювання щодо ШІ з’явилися після того, як OpenAI, за підтримки Microsoft досягли певних успіхів. Хвилювання та занепокоєння проковані потенціалом трансформації бізнесу та суспільства завдяки нейромережам.

“Є речі, які дійсно викликають занепокоєння, і я думаю, що ці речі, ймовірно, повинні турбувати будь-яку демократію. З партнерами-однодумцями та друзями, такими як Японія чи США, я думаю, що важливо пояснити, що ми зробили”, – додав глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон про регуляторний підхід ЄС.

В Японії штучний інтелект потенційно може допомогти впоратися зі скороченням населення та дефіцитом робочої сили. Ще технологічна гонка може стимулювати попит на передові чіпи, які планує виробляти урядове підприємство Rapidus. Компанія прагне відновити лідерство Японії у технологіях.

Водночас обчислювальна потужність Японії, що визначається наявністю графічних процесорів (GPU) для навчання ШІ, досі відстає від американської. Професор Мацуо зазначив, що якби в Японії збільшили графічні процесори в 10 разів — їх все одно було б менше, ніж в OpenAI.

Раніше заявляли, що в Японії хочуть спробувати використовувати штучний інтелект (ШІ) для підвищення їхньої продуктивності та покращення умов праці держслужбовців.