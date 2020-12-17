Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 в странах Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.

Про це вона написала в Twitter.

“27, 28 і 29 грудня вакцинація розпочнеться по всьому ЄС. Захистимо наших громадян разом”, – написала вона.

Робити щеплення жителів ЄС будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech.

It’s Europe’s moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Раніше повідомлялося, що відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо небагато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.